¿®¤¸¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡ª¡ÖÍ§Ã£¤ËÈà»á¤ò¼è¤é¤ì¤¿¡×Î¢ÀÚ¤ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
²¿¤Ç¤âÏÃ¤»¤ë´ÖÊÁ¤Î¡¢ÃçÎÉ¤·¤Î½÷Í§Ã£¡£¤Ç¤¹¤¬¡Ö½÷¤ÎÍ§¾ð¤ÏÀÈ¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÈà»á¤ò½÷Í§Ã£¤Ë¿²¼è¤é¤ì¤¿¡×¤Ê¤ó¤Æ½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÍ§Ã£¤ËÈà»á¤ò¼è¤é¤ì¤¿Î¢ÀÚ¤ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿´ûº§¼Ô¤ÎÍ§Ã£¤ÈÈà»á¤¬¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«Éâµ¤´Ø·¸¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¿ÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
´ûº§¼Ô¤ÎÍ§Ã£¤ÈÉâµ¤
¡ÖÈà»á¤¬ÌÈÄä¤ò¤¯¤é¤¤¼ÖÄÌ¶Ð¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ±Î½¤Î½÷À¤Î¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤¤½Ð¶Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ï¤½¤ÎÆ±Î½¤Î½÷À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤ÎÍ§Ã£¤Ç¤â¤¢¤ê´ûº§¼Ô¡£¤À¤«¤é¡¢1¥ß¥ê¤âµ¿¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÈà»á¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤ÈÈà»á¤Îµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÔ¼«Á³¤ËÍð¤ì¤¿Éþ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ä¾´¶¤¬¤Ï¤¿¤é¤¡¢Èà»á¤ÎºâÉÛ¤ÎÃæ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤¬¤¢¤ê¡¢Éâµ¤¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤¬³ÎÄê¡£¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡£ÌýÃÇ¤·¤¿»ä¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê30ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¢¦ ÉáÄÌ¤Ï´ûº§¼Ô¤ÎÍ§Ã£¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òµ¿¤¦Í¾ÃÏ¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢ÃË¤È½÷¡¢¼ÖÆâ¤ÎÌ©¼¼¾õÂÖ¤ÇËèÆü´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡£¤â¤Á¤í¤óÉâµ¤¤·¤¿Êý¤¬°¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£