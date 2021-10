詐欺の手口として「なりすまし」があるが、市の職員や警察官に扮して主に高齢者や女性宅を狙って訪問し、銀行口座や暗証番号などを聞き出して現金を盗む被害が後を絶たない。このほどイギリスで警察官になりすました男2人が突然、ある女性宅を訪問した。しかし女性は安易に相手を信用することなく、警察の身分証明書の提示を求めたという。『The Sun』『The Mirror』などが伝えている。

英ロンドンのメトロポリタン警察では現在、警察官になりすました2人の男の行方を追っている。この男らは現地時間12日の夕方頃、警察官に扮してロンドン東部のバーキング付近のアパートに住む女性宅を突然訪問したという。

偽警察官は女性に「家宅捜索するために来た」と説明したそうだが、全く心当たりがなかった女性は2人を不審に思い「警察の身分証明書を見せてちょうだい! 顔もちゃんと見せて!」と強い口調で伝えた。すると偽警察官は「ああ、見せるとも」と言うものの、少しうろたえた様子だった。

女性は一部始終をスマートフォンで撮影していたが、偽警察官の1人が彼女のスマートフォンを奪おうとしたため女性は「触らないで!」と声を荒らげた。その後、同じアパートに住んでいると思われる男性が現れ、警察の身分証明書を見せるよう強く求めた。

男性が加勢したことで偽警察官は女性宅を去ろうとしたが、彼らはアパートを立ち去る際に耳につけたイヤホンのようなものに向かって「もっと連れて来てくれ。奴らはとても攻撃的だ」と他の警察官に応援を頼むような演技まで見せていたという。

女性と男性はアパートの外まで偽警察官を追って撮影を続けた。そして女性が「もしあなたが本当の警察官だというなら顔を隠すのを止めなさい! いったい何の用でうちに来たの!?」と言った途端、2人の偽警察官は突然走りだしてその場から逃走した。その後、女性は警察に通報しており、駆けつけた警察官が付近を捜索したが2人を見つけることはできなかったようだ。

なおイギリスでは、アマゾンの配達員を装った強盗が民家に押し入って住人の母娘に怪我をさせた事件や、警察官になりすまして走行中の車を停車させてそのまま車を奪い去っていくという事件が発生していた。

今回の事件でメトロポリタン警察は現地時間14日、女性宅から盗まれた物はなく誰も危害は加えられなかったと公式ウェブサイトに声明を発表しているが、引き続き警察官になりすました2人の男の写真を公開して行方を追っている。画像は『Metropolitan Police 2021年10月14日付「Video on social media appearing to show men impersonating police officers in east London」(Credit: Metropolitan Police)』のスクリーンショット

