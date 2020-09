【AFP=時事】人気スパイ映画「007」シリーズで使用された小道具の銃5丁が、3月に英ロンドン郊外の住居から盗まれる事件があった。うち4丁がいまだ見つかっておらず、英警察は21日、目撃者は名乗り出るよう再度呼び掛けた。盗まれた銃はいずれも実弾を発射できない。 窃盗 事件は3月23日、ロンドン北部エンフィールド(Enfield)で発生。盗まれた銃5丁のうち、『007/ダイ・アナザー・デイ(Die Another Day)』で使用された持ち手が黄色のLlama社製ピストルは、数日後に野原で発見された。だが、残りの4丁は現在も見つかっておらず、ロンドン警視庁(Metropolitan Police Service)は、下見に来ていると思われる事件現場近くに止められた車を捉えた監視カメラの映像を新たに公開し、目撃者に名乗り出るよう呼び掛けた。警部によると、盗まれた銃は「非常に特徴的」で、所有者は「大変ショックを受けている」という。銃は全国的な展示会で公開される予定だった。盗まれた銃の一つは、映画『007/美しき獲物たち(A View to a Kill)』に登場したワルサーPPK(Walther PPK)で、これはロジャー・ムーア(Roger Moore)さん演じるジェームズ・ボンド(James Bond)が仏パリのエッフェル塔(Eiffel Tower)をのぼるメイ・デイ(May Day)役のグレイス・ジョーンズ(Grace Jones)さんを追いかける場面で使用された。その他、『007/死ぬのは奴らだ(Live and Let Die)』で使用され、世界で唯一銃全体にクロムメッキ加工が施されたレボルバー(回転式拳銃)や、『007/ダイ・アナザー・デイ(Die Another Day)』で女優ハル・ベリー(Halle Berry)さんが使用したベレッタ(Beretta)社の「チーター(Cheetah)」と「トムキャット(Tomcat)」シリーズが盗まれた。【翻訳編集】AFPBB News■関連記事