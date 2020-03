Our puppies just had the best. day. ever.



They got to explore the @GeorgiaAquarium while it is closed to the public. They made all sorts of exciting discoveries and lots of new friends! pic.twitter.com/f0iHXfq3AF— Atlanta Humane (@atlantahumane) March 26, 2020

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の感染拡大を受けて日本でもテーマパーク、映画館や百貨店の臨時休業が相次いでいますが、アメリカでも大型施設は多くが休業状態です。いつもなら人であふれる水族館を、子犬たちが探検する様子が公開されており、水槽の回りを子犬たちが無邪気に走り抜ける様子は見ているだけで癒やされます。水槽のトンネルを走り抜ける2匹の子犬。アメリカ・ジョージア州にあるジョージア水族館で遊んでいるのは動物保護団体「Atlanta Humane」で保護されている子犬たち。水族館のスタッフと遊んだり……初めて見るであろう大量の魚たちを目で追ったり。パタパタと尻尾を振りながらあちこちを見回す様子がキュート。巨大なジンベイザメが悠々と泳ぐ横を走り回ります。だんだん飽きてきたっぽい。完全に水槽から目を背けています。それでもスタッフたちと遊ぶのは楽しい様子。わちゃわちゃ。動物園や水族館、動物保護施設などの閉鎖が相次ぎますが、園内でも動物たちは日々を過ごしており、その様子を配信するライブストリーミングも続々登場中です。家にこもりっぱなしでふさぎがちな気分の癒しになります。以下はアメリカ・ロサンゼルスにある猫の保護施設「Kitten Rescue Sanctuary」に設置されているライブストリーミングカメラの映像。Kitten Rescue Cat Cam powered by EXPLORE.org - YouTubeモントレー・ベイ水族館でのびのび暮らすラッコたち。Monterey Bay Aquarium Sea Otter Cam! ????❤️ - YouTube退役軍人向けに介助犬などを派遣する「Warrior Canine Connection」でも、子犬たちの戯れる様子を配信しています。Puppy Playroom at Warrior Canine Connection powered by EXPLORE.org - YouTube同様に、老犬の保護施設「Old Friends Senior Dog Sanctuary」でもわんこたちがくつろぐ様子を配信中。Senior Dog Gathering Room powered by EXPLORE.org - YouTube太平洋水族館でゆらゆらただようクラゲたちの映像も癒やされます。West Coast Sea Nettles powered by EXPLORE.org - YouTubeまた太平洋水族館ではペンギンたちなど、数多くの生き物が暮らす様子をライブストリーミングで配信中です。Penguin Beach powered by EXPLORE.org - YouTube