[★★★★☆3.52/レビュー数:41件]注目女優のレナ・ダナムが、2010年に製作した長編映画初監督作。ニューヨークのど真ん中を舞台に、こじらせ女子が大学卒業後の進路について悩む姿をリアルに描く。ダナム自身が監督・脚本・主演の三役を務め、主人公の母親役にはダナムの実母である女優ローリー・シモンズが共演。インディペンデント映画の祭典・SXSW映画祭でグランプリを獲得した。

1位『オーシャンズ8』

[★★★★☆3.81/レビュー数:3,598件]ジョージ・クルーニーら豪華キャストで人気を集めた「オーシャンズ」シリーズを、オール女性キャストで新たに描いたクライムエンタテインメント。史上最強犯罪チームのリーダーの妹デビーが、7人の女性犯罪プロフェッショナルに声をかけ、1億5000万ドルの宝石を盗む前代未聞の計画を実行する。サンドラ・ブロック、ケイト・ブランシェット、アン・ハサウェイ、ヘレナ・ボナム=カーターら豪華女優陣も話題。

-----

Filmarks調べの8月期待度ランキング1位の『オーシャンズ8』が、見事先週の初日満足度1位を獲得。

「主役級の女優だらけで本当に豪華だし、最初から最後までず〜っと目を奪われた」「アン・ハサウェイが綺麗で演技も最高」「素敵なドレスも見られて、手口も鮮やか」「女性陣のブレない生き方が素敵」「ハラハラドキドキするし、すっごいスマートな集団でかっこよかった」など、本作を高く評価するレビューが投稿されています。

■全国映画動員ランキング 興行通信社調べ、2018年8月11日〜8月12日の全国動員数ランキングTOP10は以下のとおり。 1位(→)『劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』[7月27日公開] 2位(→)『ミッション:インポッシブル/フォールアウト』[8月3日公開] 3位(→)『インクレディブル・ファミリー』[8月1日公開] 4位(↑)『ジュラシック・ワールド/炎の王国』[7月13日公開] 5位(NEW)『オーシャンズ8』[8月10日公開] 6位(↑)『未来のミライ』[7月20日公開] 7位(↓)『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 〜2人の英雄(ヒーロー)〜』[8月3日公開] 8位(↓)『劇場版 仮面ライダービルド/快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』[8月4日公開] 9位(↓)『劇場版ポケットモンスター みんなの物語』[7月13日公開] 10位(↓)『センセイ君主』[8月1日公開] ※( )内の矢印は先週からの変動 ■初日満足度ランキングとは ■初日満足度ランキングとは Filmarksの初日満足度ランキングは、2018年8月第2週に公開された映画を対象に、公開日から2018年8月13日時点のFilmarksでの平均★スコア(5.0点満点)とレビュー数(Mark!数)を集計し、★スコアが高い作品から順に算出したものです。 ※本ランキングは公開日から8月13日までの★スコアが3.0以上の作品を対象としています。 ※本ランキングは公開日から8月13日までのレビュー数(Mark!数)が30件以上の作品を対象としています。※★スコアが同率の場合は、Mark!数が多い作品が上位となります。※★スコアは、映画鑑賞後に各ユーザーが★の数(5.0点満点)で評価をしたものです。 ※レビュー投稿(Mark!)は、1作品につき1人1件までです。※本記事に掲載されているFilmarksユーザーのレビューは2018年8月13日時点のものです。 【あわせて読みたい】

※ 【夏休み観たい映画No.1は】8月公開の映画期待度ランキングTOP20発表

※ 「オーシャンズ」他、チームワークが光る!犯罪者集団が活躍するイケてるケイパームービー10選

※ 【全26作品】2018年上半期 Filmarks初日満足度No.1映画まとめ​

(C)British Broadcasting Corporation / Number 9 Films (Chesil) Limited 2017、(C)2016 by Gucchi's Free School、(C)2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., VILLAGE ROADSHOW FILMS NORTH AMERICA INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC