【AFP=時事】中国で人気を誇るソーシャルメディア大手「新浪微博(Sina Weibo)」が「ホモセクシャル」に関するコンテンツの禁止を撤回し、同国のゲイコミュニティーは勝利に沸いている。一方で、 LGBT (レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー)文化が依然としてエンターテインメント業界でタブーとされている同国では、さまざまな課題が残っている。中国では、同性愛をテーマにした映画を劇場公開することは非常に難しく、テレビで同性同士の恋愛を扱うことも、オンライン・ストリーミングでゲイに関するコンテンツを掲載することも禁止されている。しかし最近、検閲がとったある行動が、世論の大きな反感を買い、ソーシャルメディア大手の新浪微博が方針転換を迫られた。毎月4億人が利用している中国版ツイッター( Twitter )「微博(ウェイボー)」を運営している同社は先週、「暴力や同性愛(関連)を助長するポルノ的な内容の動画」を含む「違法なコンテンツ」を削除すると突然発表した。これを受けて同 SNS ではハッシュタグ「#我是同性恋(私は同性愛者)」を付けた抗議行動が広がり、多くのユーザーがボイコットを呼び掛けた。中国共産党の機関紙「人民日報(People's Daily)」さえもが、同性愛的な内容がポルノや暴力に対する検閲から免除されるわけではないとくぎを刺しつつ、LGBTの受容を促す論評を微博に投稿した。上海で行われるLGBTの祭典「上海プライド(Shanghai Pride)」の共同創始者であるレイモンド・ファン(Raymond Phang)さんは、微博の告知に使われた無神経な言葉が人々をいら立たせたと説明する。「暴力やポルノといった不適切なコンテンツを削除するのは良いが、彼らが使った言葉は、コンテンツというよりはむしろ特定のコミュニティーの人々を指していた。こうした大手サイトがそうした言葉を使ったことに、とても失望した」と話した。同性愛に関するコンテンツの禁止は、以前は当局が直接指示していたこともあり、抗議するのが難しかったとファンさんは指摘する。「新浪微博は上場企業なので、少なくとも私たちにはカスタマーサービスを通すなど、自分たちの声を伝える方法がある。でも以前は私たちに何ができたでしょう? 誰が政府に手紙を書こうとするでしょう? 宛先は? 部署は?」ファンさんは笑いながらそう話した。■映画への検閲しかし同性愛に関する内容を主要な文化に持ち込もうとすると依然、困難が付きまとう。2016年、政府の検閲当局は、同性愛者のキャラクターをテレビに登場させることを禁じた。その際のガイドラインには「いかなるテレビドラマも、近親相姦や同性同士の恋愛、性的倒錯、レイプ、性的虐待、性暴力などの異常な性的関係や性的行為を描いてはならない」と記載されている。また昨年には、同性愛に関するコンテンツが、すべてのオンライン・ストリーミングで禁止された。若い男性2人がイタリアで経験するひと夏のロマンスを描き、米アカデミー賞脚色賞を受賞した『君の名前で僕を呼んで(Call Me By Your Name)』は、先月開催された北京国際映画祭(Beijing International Film Festival)で上映されなかった。しかし中国の映画館では、中国人とフランス人の男性同士の秘めやかな恋愛を描いた作品「Looking for Rohmer」が2年遅れでようやく公開され、中国初の同性愛をテーマにした映画として大きな話題となっている。それでも主要な登場人物2人によるキスシーンや手を握りあうシーンはカットされているため、それが恋愛映画だと判別することさえほぼ不可能なほど作品の原型をとどめていないとされる。■同性愛者の「治療」中国におけるLGBTの人権は、他にもさまざまな課題に直面している。包括的な性教育が十分に行われていないため、多くの人々にはLGBTの問題についての知識がまったくなく、とりわけ結婚して子どもを持つべきだという伝統的な価値観やプレッシャーが深く根付いた地域ではその傾向が強い。性自認や性的指向を擁護する差別禁止法も整備されていない。中国で同性愛が非犯罪化されたのは1997年になってからのことで、2001年にようやく精神疾患一覧表から除外された。同性婚は依然として違法だ。湖南省(Hunan)の裁判所は2016年、男性2人の結婚に許可を与えることを拒否した。同性婚に関して中国の法廷で審理されたのは、これが初めてだった。LGBTコミュニティーは、他にも複数の訴訟に取り組んできた。南西部貴州省(Guizhou)の裁判所は昨年、中国初の不当解雇をめぐる訴訟で、トランスジェンダーの男性が職場から違法に解雇されたことを認める判決を下した。また昨夏には中国中部の裁判所が、同性愛者の男性に転向療法を受けるよう強要としたとして、精神科病院に対し損害賠償と謝罪を行うよう命じた。この2年前には、同国南西部の主要都市である重慶(Chongqing)で、同様の「治療」を行った別のクリニックに対し有罪判決が出されている。【翻訳編集】AFPBB News