埼玉大学（さいたま市桜区）の学内トイレ24カ所に、無料の生理用品ディスペンサーが設置された。「生理の貧困」が話題となって以降、珍しい話でもないが、実は男性用トイレにも設置されたのだという。なぜなのか。【写真】「バービー」「指原莉乃」「仲里依紗」も…生理動画を投稿する芸能人たち「急に生理が来たら困るし、トイレに生理用品があるといいよね、というメンバーの発案がきっかけでした」と説明するのはこの計画を