30日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比730円高の7万510円と急騰。日経平均株価の現物終値6万9468.11円に対しては1041.89円高。出来高は8747枚となっている。 TOPIX先物期近は4010.5ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.50ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 70510