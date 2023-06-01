日経225先物：30日2時＝730円高、7万510円
30日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比730円高の7万510円と急騰。日経平均株価の現物終値6万9468.11円に対しては1041.89円高。出来高は8747枚となっている。
TOPIX先物期近は4010.5ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.50ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 70510 +730 8747
日経225mini 70505 +725 200113
TOPIX先物 4010.5 +18.5 12125
JPX日経400先物 36405 +260 424
グロース指数先物 693 +0 372
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は4010.5ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.50ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 70510 +730 8747
日経225mini 70505 +725 200113
TOPIX先物 4010.5 +18.5 12125
JPX日経400先物 36405 +260 424
グロース指数先物 693 +0 372
東証REIT指数先物 売買不成立
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