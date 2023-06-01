　30日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比730円高の7万510円と急騰。日経平均株価の現物終値6万9468.11円に対しては1041.89円高。出来高は8747枚となっている。

　TOPIX先物期近は4010.5ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.50ポイント高で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 70510　　　　　+730　　　　8747
日経225mini 　　　　　　 70505　　　　　+725　　　200113
TOPIX先物 　　　　　　　4010.5　　　　 +18.5　　　 12125
JPX日経400先物　　　　　 36405　　　　　+260　　　　 424
グロース指数先物　　　　　 693　　　　　　+0　　　　 372
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース