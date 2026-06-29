日経平均株価は史上最高値の7万2000円台をつけるなど株価の上昇が止まらない。そんな中で「日経平均株価はまだまだ上がる余地がある」と話すのは資産億超えの個人投資家である結喜たろう氏だ。その上昇する日経平均株価を牽引するのは「半導体やAI、防衛関連などの国策銘柄にある」と氏は指摘する。半導体銘柄といえば、時価総額ランキング1位に躍り出て一時は60兆円越えにもなったキオクシア（東P・285A）の上昇率が目覚ましい。