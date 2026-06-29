日経平均7万超え。トヨタを抜き時価総額1位のキオクシア（60兆円）は今から買っても大丈夫？ 億超え投資家の最適解

日経平均7万超え。トヨタを抜き時価総額1位のキオクシア（60兆円）は今から買っても大丈夫？ 億超え投資家の最適解