ＬＤＨが展開する総合エンターテインメントプロジェクト「ＨｉＧＨ＆ＬＯＷ」の１０周年記念舞台あいさつが２４日、都内で行われた。同プロジェクトの企画・プロデュースを務めるＬＤＨ社長のＨＩＲＯ氏、映画に出演したＡＫＩＲＡ、ＮＡＯＴＯ、白濱亜嵐、川村壱馬、吉野北人が登場し、二大発表を投下した。ＨｉＧＨ＆ＬＯＷシリーズは２０１５年から始動し、映画やライブを制作。累計興行収入８９億円＆累計動員６２１万人を