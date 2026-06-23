価格高騰そして備蓄米の放出と、「令和の米騒動」と言われた2025年以降、コメ価格が安定しません。今、市場で起きているのが「コメ余り」による、販売価格の下落です。県内の現状を取材しました。 6月18日、鳴門市のスーパーでは。（記者）「こちら、お米売り場見てみると、徳島県産あきさかり増量分5.5キロが3400円」「去年と比べ、ずいぶんお求めやすくなっています」 （消費者は）「安い、ちょっと落