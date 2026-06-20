今季の良いスマートウォッチは何かあるかなぁ…と探していて見つけたのが、3月に発売された「HUAWEI Band 11 Pro」。価格は税込1万1880円で、ゾーンとしてはエントリーの上位からミッドレンジの下位くらいの製品ですね。デザインも機能もそこそこ良いんですが、なんと標準で「ウーブンベルト」モデルが選べちゃいます。世間的な注目度の高さはそこまでかもしれません。しかし、“ウーブンベルト推し”な筆者として、これは非常に気