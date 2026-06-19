21日の日曜日は「父の日」です。普段なかなか伝えられない感謝の気持ちをみなさんはどのように伝えますか？お父さんに、絵手紙で感謝を伝えたいというお子さんも多いと思います。心のこもった絵手紙の描き方をプロに教えていただきました。鹿児島市の絵手紙教室「朱い実教室」で講師を務める宮内加代子さんです。宮内さんは、日本絵手紙協会公認講師の資格を取得していて10年以上前から絵手紙教室の講師を務めています。鹿