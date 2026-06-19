「フリーランスとして成功するには、強靭なメンタルと圧倒的な実績、そしてギラギラした自己アピールが必要だ」――そんな世間の常識を、驚くほど軽やかに、しかし泥臭い実践の連続で覆した人物がいる。 かつては完璧主義のプレッシャーに潰れかけ、人の目を気にしやすい性格で自己肯定感も低かったと語るWebライター・金沢美和氏だ。同氏は、noteの世界に飛び込んでからわずか1年足らずで、有料noteを300本以上販売し