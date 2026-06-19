病気ではないが決して快調でもない……。年を重ねると増えてくる“なんとなく不調”に効く体操を、ごぼう先生が毎回ひとつ考案。体を動かして、不調を撃退しよう！■今週の体操は…暑熱順化にお風呂でポンプ体操暑さに体が慣れるために欠かせないのは、全身の血流を改善しておくことです。血流がよくなると、皮膚表面の血流量が増え、体内の熱を効率的に逃がす機能が向上していきます。とくに肩や背中の「大きな筋肉」を動かすこと