病気ではないが決して快調でもない……。年を重ねると増えてくる“なんとなく不調”に効く体操を、ごぼう先生が毎回ひとつ考案。体を動かして、不調を撃退しよう！

■今週の体操は…暑熱順化にお風呂でポンプ体操

暑さに体が慣れるために欠かせないのは、全身の血流を改善しておくことです。血流がよくなると、皮膚表面の血流量が増え、体内の熱を効率的に逃がす機能が向上していきます。とくに肩や背中の「大きな筋肉」を動かすことで皮膚表面の血流量がアップします。背筋ポンプ体操は、お風呂の中でリラックスしてやるのがオススメです。少しぬるめ（39〜40℃）のお湯につかりながらやると、発汗が促され、暑さに負けない体質を目指せますよ。

【1】なるべくひじを曲げないよう、両手を頭上にしっかりと伸ばし、手を軽く重ねる。

【2】手を左右に開きながら、ひじを後ろに引いて、腕を脇へ寄せる。背中の肩甲骨がしっかり寄っていることを意識して行う。【1】に戻り、繰り返す。



ぬるめのお湯に15分程度つかる入浴で暑さに慣れていきましょう。アロマバス（入浴剤や精油）を取りいれると、よりリラックスして血流もアップ。さわやかなヒノキやウッディ系がオススメですよ。

【PROFILE】

ごぼう先生

10万人以上のシニアを笑顔にしてきた“大人のための体操のお兄さん”。とにかく簡単でわかりやすく、楽しい体操が人気。SNSでも発信し、幅広い世代から支持を集めている。