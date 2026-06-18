美作保健所管内に住む女子高校生が腸管出血性大腸菌O157による感染症と確認されたことがわかりました。 O157による感染症と確認 岡山県によりますと、女子高校生は、今月（6月）13日から腹痛や下痢などの症状があり、その後、血便や嘔吐、発熱の症状が出ました。14日に医療機関を受診、15日にも別の医療機関を受診し検査したところ、17日にベロ毒素産生性腸管出血性大腸菌O157による感染症と確認されたため、保健所に届け出があ