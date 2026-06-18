この記事をまとめると ■東京では加算運賃改定により実質的なタクシー値上げを実施 ■利用者減少の兆候が現れ乗務員からも変化を指摘する声もある ■世界と比較すると日本のタクシーは高額だが品質面では優位に立つ 日本のタクシー料金は国際的に見ても高額 2026年4月20日より、特別区・武三交通圏（東京23区及び武蔵野・三鷹市）において、タクシー料金の事実上の値上げが行われた。「事実上」としたのは、初乗り料金（1kmまで