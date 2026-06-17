チェジュ航空は、日韓線を対象とした「サマーウィーク夏旅特価セール」を6月17日から23日まで実施する。片道最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージや空港利用料などは含まれている。搭乗期間は6月17日から10月23日まで。アプリ限定で割引コード「SUMMERWEEK」を入力すると、STANDARDとBIZ LITE運賃が最大40％オフとなる。東京/成田・名古屋/中部・神戸・広島・松山・大分・沖縄/那覇〜ソウル/仁川線と東京/成田〜釜山線では、受