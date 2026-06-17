女性のお客様がいきなり激怒!?【漫画】痴漢扱いされた話を読むアパレル業界で約10年の接客経験を持つゆき蔵(@yuki_zo_08)さん。実体験をもとに描く「女社会の知られざる闇。」には、接客業ならではの苦労や驚きのエピソードが数多く登場する。今回は、同僚スタッフが遭遇した理不尽なクレーム騒動を紹介する。■飲み会で語られた衝撃体験タッキーのクレーマー体験_001人の不幸は密の味!?前のめりで聞き入るゆき蔵さん(左)ひとまず