【クレーマー】「スケベ！変態！」「いやらしい目で見てたでしょ」と騒いだクレーマー客は実は“有名人”だった!!【作者に聞く】
【漫画】痴漢扱いされた話を読む
アパレル業界で約10年の接客経験を持つゆき蔵(@yuki_zo_08)さん。実体験をもとに描く「女社会の知られざる闇。」には、接客業ならではの苦労や驚きのエピソードが数多く登場する。今回は、同僚スタッフが遭遇した理不尽なクレーム騒動を紹介する。
■飲み会で語られた衝撃体験
ある日、ゆき蔵さんは仕事終わりに同じデパートで働く仲間たちと食事をしていた。配属先は異なるものの気心の知れた間柄で、仕事の悩みや愚痴を語り合う時間だったという。すると、そのうちの一人である“タッキー”が「クレーマーといえばさ、俺もすごいのに当たっちゃったんだよ」と切り出した。
■売り場に現れた不審な客
それは、別店舗のヘルプに入っていたときの出来事だった。売り場を訪れた女性客は商品を見るわけでもなく、周囲をキョロキョロと見回して落ち着かない様子だったという。
タッキーは「お探しの物がございましたらお伺いいたします」と声を掛けたが、返ってきたのは舌打ちだった。その後も女性は何かをつぶやきながら売り場を歩き回っていたため、タッキーは距離を保ちながら様子を見守っていた。
しかし突然、「何よアンタっ！」と怒鳴られてしまう。そして「さっきから私のことジロジロと…」と続いたあと、思いもよらない言葉を浴びせられることになる。
■どうするのが正解!?接客は難しい！
このエピソードについて、ゆき蔵さんは「私は婦人服売り場だったのであまり遭遇しませんでしたが、スポーツ用品や紳士服売り場にわざわざ来て騒ぐ人は稀にいるみたいです。見られたいのか見られたくないのか…どっちなんでしょう(汗)」と振り返る。
また、お客様への声掛けで思わぬトラブルになった経験もあるそうだ。「セール時期に『店内商品、お値下げいたしました』とお声がけをしたら、『私が安物しか買わないと思ってるの!!』と怒鳴られたことはあります…。接客って難しい！」接客業では善意の案内であっても、受け取り方次第でクレームにつながることがあるようだ。
■意外な結末に納得の声
実はこの女性客、騒動のあとカスタマーサービスにも足を運び、「男性店員からいやらしい目で見られた」と訴えていたという。しかし、タッキーが処分されたり事情聴取を受けたりすることはなかった。その理由や一連の経緯については漫画で詳しく描かれており、読めば納得できる結末だ。
ゆき蔵さんのブログ「ゆき蔵さんぽ。」では、このほかにもストーカー客や迷惑客、クレーム客など、実話をもとにしたエピソード漫画を多数公開中。接客業経験者なら思わず共感してしまうリアルな体験談が人気を集めている。
■取材協力：ゆき蔵(@yuki_zo_08)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。
製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。