お笑いコンビ・千鳥の大悟が、6日に放送されたTOKYO FM『川島明 そもそもの話』(毎週土曜17:00〜)にゲスト出演し、自身にとって転機となった番組について語った。大悟○「誰も嫌な顔してない」是枝裕和監督が明かす起用理由東京進出後は思うような結果が出ず苦労した時期もあった千鳥だが、その後は徐々に活躍の場を広げ、多くの番組に出演するようになった。しかし大悟には、「ちょっと怖い」というイメージがついて回っていたそ