雷雨が去ったオーランドの空の下で、イングランド代表はＷ杯へ向けた輪郭をはっきりと示した。トーマス・トゥヘル監督に率いられたチームは、本大会の開幕を前に現地入りし、ニュージーランド、コスタリカとの強化試合を消化した。いずれも調整試合ではあるが、２試合の中身は大きく異なっていた。タンパで行なわれたニュージーランド戦は、ほとんどテストマッチに近かった。前後半でメンバーを入れ替え、選手たちに出場時間