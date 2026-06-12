洋生菓子を製造・販売する株式会社モンテールと、東京・代々木上原「ASTERISQUE(アステリスク)」のコラボ商品が、全国のスーパーマーケットで2026年6月1日〜7月31日(金)の期間限定で販売中。「アステリスク」の和泉光一シェフは国内外のコンクールで数々の受賞歴を持っている。見た目も味も一流のスイーツを求めて平日も多くの人が絶えず訪れる「アステリスク」。一部のギフト商品以外は、東京の実店舗を訪れないと手に入らない「