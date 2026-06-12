私たちが「健康や美容にいいもの」として日常に取り入れているスムージー。その認知が日本で一気に広まったのは2012年頃のことですが、それよりも遥か昔--25年以上前、まだ日本中が「スムージーって何？」と言っていた時代から、その魅力をこつこつと発信し続けてきたパイオニアがいます。 1999年に奈良で産声を上げ、日本のスムージー文化を牽引してきた専門店「DRINK DRANK（ドリンク ド