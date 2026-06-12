【figma クルカイ】 受注期間：6月12日～7月22日 2027年4月 発売予定 価格：13,800円 マックスファクトリーは、アクションフィギュア「figma クルカイ」を2027年4月に発売する。受注期間は7月22日まで。価格は13,800円。 本製品は、ゲーム「ドールズフロントライン2：エクシリウム」より、優雅で冷静、絶対的な自信を持つエリート