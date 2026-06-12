電車内で女子大生の下半身を触ったとして、警視庁成城署は１１日、東京都渋谷区幡ヶ谷、職業不詳の男（４７）を都迷惑防止条例違反（痴漢）容疑で逮捕した。事件現場に脱ぎ捨てられたダウンジャケットに付着した遺留物のＤＮＡ型が、男のものと一致したという。同署幹部によると、男は２月１７日朝、京王線調布駅（調布市）から千歳烏山駅（世田谷区）間を走行中の新宿行きの特急電車内で、立っていた都内の２０歳代の女子大生