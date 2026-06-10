阪神・高橋遥人投手、佐藤輝明内野手が１０日、５月度「大樹生命月間ＭＶＰ賞」を受賞した。同一球団の同一選手が２か月連続でダブル受賞するのは、史上初となる。高橋は４試合に先発し、３勝負けなし、防御率は１・５２と好成績を残した。「うれしいです。試合までの間の期間で、トレーナーさんとか医学療法士の方にケアしてもらってるっていうのが、そこが一番本当に大きい。球数がいっても球速が落ちなくなってきたなってい