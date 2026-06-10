6月12日より開幕する「FIFA ワールドカップ 2026」。NHKで放送される試合の情報が公開された。

1次リーグは、地上波で日本戦2試合含む、計19試合を生中継(NHK ONEで同時・見逃し配信実施)するほか、BSでも日本戦1試合を放送。フランス、スペイン、アルゼンチンなど強豪国の試合も地上波中継を予定している。

【1次リーグ放送スケジュール】 6月12日(金) 総合テレビ 4時～ メキシコ vs. 南アフリカ (開幕戦) 6月13日(土) 総合テレビ 4時～ カナダ vs. ボスニア・ヘルツェゴビナ 6月14日(日) 総合テレビ 10時～ ハイチ vs. スコットランド 6月15日(月) 総合テレビ 5時～ 日本 vs. オランダ 6月16日(火) 総合テレビ 1時～ スペイン vs. カボベルデ 6月16日(火) 総合テレビ 4時～ ベルギー vs. エジプト 6月17日(水) 総合テレビ 10時～ アルゼンチン vs. アルジェリア 6月19日(金) 総合テレビ 10時～ メキシコ vs. 韓国 6月20日(土) 総合テレビ 4時～ アメリカ vs. オーストラリア 6月20日(土) 総合テレビ 9時30分～ ブラジル vs. ハイチ 6月21日(日) 総合テレビ 2時～ オランダ vs. スウェーデン 6月21日(日) BS 13時～ 日本 vs. チュニジア 6月22日(月) 総合テレビ 1時～ スペイン vs. サウジアラビア 6月23日(火) 総合テレビ 9時～ ノルウェー vs. セネガル 6月24日(水) 総合テレビ 2時～ ポルトガル vs. ウズベキスタン 6月25日(木) 総合テレビ 4時～ スイス vs. カナダ 6月25日(木) 総合テレビ 10時～ チェコ vs. メキシコ 6月26日(金) 総合テレビ 8時～ 日本 vs. スウェーデン 6月27日(土) 総合テレビ 4時～ ノルウェー vs. フランス 6月28日(日) 総合テレビ 11時～ ヨルダン vs. アルゼンチン

決勝トーナメントは、地上波で計15試合を生中継し、NHK ONEで同時・見逃し配信も行なう。15試合の内訳は、1回戦8試合、2回戦3試合、準々決勝1試合、準決勝1試合、3位決定戦、決勝となっている。

なお、日本代表の試合は勝ち上がりにより、1回戦はBSで生中継、2回戦以降はすべて地上波で生中継を行なう。

BSP4Kでは全104試合を生中継と録画で放送。地上波で生中継する34試合（1次リーグ19試合、決勝トーナメント15試合）はBSP4Kでも同時生中継が行なわれる。

1次リーグから決勝まで、地上波の計34試合、大会期間中のハイライト番組はすべてNHK ONEで同時・見逃し配信を実施。ハイライト番組は連日夜に「デイリーハイライト」を放送するほか、試合をコンパクトにまとめた2分のハイライト番組も連日放送する。