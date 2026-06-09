ドジャースが公式SNSで移動する選手の様子を投稿ドジャース・大谷翔平投手のさりげない“変化”にファンが注目している。球団は8日（日本時間9日）に、9日（同10日）からの敵地パイレーツ戦に向けて移動するナインの様子を公式SNSで公開した。大谷を写している1枚にファンは「横顔かっこよすぎだろ」と注目しつつも、ある“一部分”にも注目している。球団が投稿したのは、お揃いの「NIKE」のチームジャージを着用して飛行機に