ドジャースが公式SNSで移動する選手の様子を投稿

ドジャース・大谷翔平投手のさりげない“変化”にファンが注目している。球団は8日（日本時間9日）に、9日（同10日）からの敵地パイレーツ戦に向けて移動するナインの様子を公式SNSで公開した。大谷を写している1枚にファンは「横顔かっこよすぎだろ」と注目しつつも、ある“一部分”にも注目している。

球団が投稿したのは、お揃いの「NIKE」のチームジャージを着用して飛行機に向かう選手の様子。大谷がキャップを被り、首にはヘッドホンを着用し、機内へとタラップを上がっているカットも収められていた。

ファンが注目したのは大谷の襟足だ。キャップからは首を覆うように伸びているのが伝わった。大谷の髪型といえば、今季開幕までにも伸びているのが話題となっており、開幕前にサッパリとしていたことでも話題になっていた。

開幕から約2か月半が過ぎ、話題が“再燃”。SNS上には「ちょっと髪のびてきたね」「襟足伸びてきたわね」「格好良いなぁ」「絵になりすぎるし」「大谷の髪伸びてきた？ なんか新鮮」「髪伸びてるのもカッコよすぎ」といったコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）