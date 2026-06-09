職場で自分のスマートフォンやモバイルバッテリーをコンセントにつなぎ、堂々とフル充電して帰る同僚……「会社の電気なのだから少しくらい使っても大丈夫だし、節約になるよ！」と笑っていますが、見ている側としてはモヤモヤしますよね。軽く考えているかもしれませんが、ある日突然会社から懲戒処分を受ける可能性がある話でもあります。 本記事では、職場で私物を充電する行為の法的なリスクと、甘い認識が