球団カメラマンの1枚で発覚した“誕生日パーティ”ドジャースの山本由伸投手が今季6勝目をあげた6日（日本時間7日）のエンゼルス戦、スタンドで見守った“黄色い集団”が話題となっている。ドジャース公式フォトグラファーのジョン・スーフー氏が、自身のインスタグラムで紹介。その投稿で明らかになったエピソードにファンが注目した。スーフー氏が公開したのは、ドジャースタジアムの客席からバナナのコスチュームを着て観戦