球団カメラマンの1枚で発覚した“誕生日パーティ”

ドジャースの山本由伸投手が今季6勝目をあげた6日（日本時間7日）のエンゼルス戦、スタンドで見守った“黄色い集団”が話題となっている。ドジャース公式フォトグラファーのジョン・スーフー氏が、自身のインスタグラムで紹介。その投稿で明らかになったエピソードにファンが注目した。

スーフー氏が公開したのは、ドジャースタジアムの客席からバナナのコスチュームを着て観戦するファンを写した1枚。山本の投球フォームとともに切り取られた一瞬に、10人以上の“バナナ軍団”が試合を楽しむ様子が捉えられている。

スーフー氏の投稿に、具体的な記述がなかったため“珍光景”を写した1枚と思われたが、バナナスーツを着たファンの1人がコメントを投稿。それによると、誕生日パーティの一環として着用していたことが判明した。

祝福を受けたキム・メリーノさんが「ヘイ！ これは私たちよ！ 私の誕生日を皆で祝っていたの！」とスーフー氏の投稿に反応。自身のインスタグラムでも「友人や家族とバナナスーツを着てドジャースタジアムで誕生日を祝ってもらった。これを超えることはないでしょう」と喜びの声を綴った。

コスプレに込められた思いを知ったファンはコメント欄で続々と反応。「見事な写真」「バナナ・ボーイズ＞タープ・オフ（上半身裸集団）」「とてもいい写真!!」「バナナギャング」「お誕生日おめでとう」などの声を届けていた。

10人以上の“バナナ軍団”が見守ったこの試合。山本は、初回2死から22者連続アウトを成し遂げる、ほぼ“完璧”な投球で最高の勝ちゲームをファンに届けた。（Full-Count編集部）