今週末に開かれる「となみ夜高まつり」を盛り上げようと、夜高をデザインしたグッズが発売され地元で人気を集めています。中でも、夜高あんどんが描かれたシールが話題となっています。市村記者が取材しました。「よいやさーよいやさー」五穀豊穣を願い、大正時代から始まったとされる「となみ夜高まつり」。住民が数か月かけて作るきらびやかな夜高あんどんが街を照らし、今年も今月12日と13日に開催されます。