友だちや彼氏、会社の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部は会社での出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は特にやりたいことがなかったので、大学卒業後にバイトの経験がある塾業界に就職します。経験者であることから能力を見込まれ、忙しい校舎に配属されますが、現場の忙しさに嫌気がさしていました。そん