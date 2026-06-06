[6.6 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(13-14位決定戦)第2戦](日産ス)※17:00開始主審:須谷雄三<出場メンバー>[横浜F・マリノス]先発GK 21 飯倉大樹DF 2 加藤蓮DF 13 井上太聖DF 17 ジェイソン・キニョーネスDF 22 角田涼太朗MF 6 渡辺皓太MF 24 近藤友喜MF 28 山根陸MF 30 ユーリ・アラウージョMF 40 天野純FW 9 谷村海那控えGK 1 朴一圭DF 33 諏訪間幸成DF 35 関富貫太MF 29 樋口有斗MF 34 木村卓斗FW 11 ジョルディ・