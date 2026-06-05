温泉地としても有名な伊豆にある赤沢温泉。「プレジャーリゾート 伊豆赤沢温泉」は宿泊施設や露天風呂、海洋深層水スパなど多彩な施設が約25万平方メートル超という広大なフィールドに点在する、海辺の温泉リゾートだ。2026年4月には、関東エリア最大級となるグランピング施設や全天候型の大型屋内アミューズメント施設も新設され、より充実。今回は、そんな「プレジャーリゾート 伊豆赤沢温泉」のサウナを体験しに行ってきた。【