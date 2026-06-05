「俺の手作りおでん食べてください」【漫画】本編をイッキ読み→「俺の手作りおでん食べてください」初めての1人暮らし。隣人へ引っ越しの挨拶をしただけなのに、執拗なストーキングがはじまり、しかもなぜか自分を恋人と思い込んでいるようで…。Instagram(@negimayo3)とブログ「ここはネギマヨ荘」で、自分たちや周囲の経験をベースにした漫画を発信している2人組クリエイターのネギマヨさん。ネギさんが作画、マヨさんが原作と