「いちばん近いハワイ」をコンセプトに掲げるハワイアン カフェ・レストラン「コナズ珈琲」の新ブランド「goodNess(グッドネス)」の1号店が「渋谷マークシティ」にオープンした。渋谷駅直結のハワイアンな空間でバラエティ豊かなフードやドリンクが味わえる。【写真】「goodNess」は落ち着いた雰囲気のハワイアンダイニングレストラン「ハワイのご馳走」がコンセプトの「goodNess」がオープン■「goodNess」のコンセプトは「ハワイ