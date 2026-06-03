²Æ¥­¥ã¥ó¥×¤ä¼ÖÃæÇñ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Õ¥§¥¹¤Ê¤É¡¢²°³°¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¡£²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢½ë¤µÂÐºö¤ÈÌë¤ÎÅô¤êÂÐºö¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥â¡¼¥É¤Ç¥Æ¥ó¥ÈÆâ¤Î¶õµ¤½Û´Ä¤È¥¹¥Ô¡¼¥ÉÎäµÑ¤òÂ¥¿Ê¤½¤ó¤Ê²Æ¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¿·ºî¤ÎLED¥é¥¤¥ÈÉÕ¤­¥Õ¥¡¥ó¤äÂ¿µ¡Ç½¥é¥¤¥È¥·¥ê¡¼¥º¡£Á÷É÷¤È¾ÈÌÀ¤ò1Âæ¤Ç¤³¤Ê¤¹ÊØÍø¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Äß¤ê²¼¤²¡¦Âî¾å¡¦¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¸ÇÄê¤Ê