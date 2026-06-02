ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えるにあたり、45周年スローガン「いちばんチャレンジ」を掲げ、さまざまな取り組みを展開している。その一環として、6月2日から全国のファミリーマート約1万6400店で「巨大オールスター祭」を実施。「いちばんオトク」「いちばん美味しい」を目指し、たっぷりサイズの商品全14種類を販売している。【画像】「巨大オールスター祭」の対象商品(全14種類)を見る「巨大オールスター祭」