パク・ユチョンが5月19日、東京・Zepp Hanedaにて全国ツアー＜PARK YUCHUN ZEPP TOUR 2026 “Yesterday i Tomorrow”＞のファイナル公演を開催した。ファンとの絆をより強固なものにした、熱狂のステージより第2部の模様をレポートする。オープニング映像の後、ユチョンの「Let’s go!!」という力強い呼びかけでライブがスタート。全身を黒でまとめたシンプルかつ洗練されたコーディネートに身を包んだユチョンは、ミラーボー