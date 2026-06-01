パク・ユチョンが5月19日、東京・Zepp Hanedaにて全国ツアー＜PARK YUCHUN ZEPP TOUR 2026 “Yesterday i Tomorrow”＞のファイナル公演を開催した。ファンとの絆をより強固なものにした、熱狂のステージより第2部の模様をレポートする。

オープニング映像の後、ユチョンの「Let’s go!!」という力強い呼びかけでライブがスタート。全身を黒でまとめたシンプルかつ洗練されたコーディネートに身を包んだユチョンは、ミラーボールが回る中、ジャジーな風味漂うダンスナンバー「MOON」をキレのある動きで披露し、1曲目から会場のボルテージを一気に引き上げた。続く新曲「Butterfly」では、生バンドの演奏が熱を帯びるステージで、歌詞に合わせた指のジェスチャーが印象的。4人のダンサーとリズミカルにステップを踏み、笑顔を見せながらステージを左右へ軽快に移動する姿に、観客の視線は釘付けとなった。

最初のMCでは、激しいダンスの後で息を切らしながら「みんな元気ですかー？」と笑顔で問いかけた。「今日がツアーの最終公演」と告げると、客席からは別れを惜しむ声が上がったが、ユチョンは「もっと頑張れば来年もできるんじゃないかな。来年はもっとライブを増やして全国をもっと回りたい」と今後の日本活動への力強い意欲を口にした。

「TOKYO LOVE LIGHT」では、がなるような叫びが轟き、都会の夜のハイウェイを思わせる映像をバックにスピード感あふれる世界を展開。ファンがペンライトを振って盛り上がる客席に向けて、ユチョンの力を込めた低音が響き渡り、1曲の中で声色が自在に変化していく様子が圧巻だった。出演映画『361-White and Black-』のエンディングテーマ「なにから話そう」では穏やかなムードで会場を酔わせ、「Love to miss you」では情感たっぷりに伸びやかなボーカルを響かせる。さらに徳永英明のカバー曲である「レイニーブルー」では、ハスキーでどこか切ない歌声が場内に広がり、多彩な表現力を持つボーカリストとしての真骨頂を見せつけた。

中盤、ピンクのストライプシャツに衣装チェンジしたユチョンは「彼女と春を歩く」で柔らかいファルセットを聴かせる。切ないサウンドに溶け込むような歌声で、時に顔をしかめて全力で歌を届ける彼の姿に多くのファンが胸を打たれた。哀愁漂う「サーチライト」では、じっくりと歌声を聴かせるひとときを演出した。

その後のMCでは、7月1日にミニアルバム『Yesterday i Tomorrow』をリリースすることを発表。自ら作詞作曲を手がけた新曲について「いっぱい思い出しました。恋愛の前の、あの胸がぎゅーっとなる気持ちを！」と秘話を明かし、「皆さんも、もう忘れちゃいましたか？」と問いかけると客席から笑いが起こる。「時間はあっという間です…」と哀愁を込めて話すと、客席からは「みんな、ユチョンに恋してるー！」という熱烈な叫びが。ファンへの愛を忘れないさすがの話術で沸かせ、「皆さんとこうして自然な感じでお話しできるのはいいですね」と、ユチョンもファンとの温かなコミュニケーションを心から楽しんでいた。

ライブ後半戦は、スポットライトを浴びながら「明日は来るから」を歌い上げると、「24seconds」では一転、激しいバンドサウンドを背負ったロックミュージシャンのような叫びで会場のボルテージを上昇させた。本編最後の楽曲を前に、12月17日に東京国際フォーラム ホールAで単独公演を開催することをサプライズ発表。自身最大キャパということで「埋まるか心配」と泣きまねをして笑わせながらも「日本でこうしてチャンスをもらえるだけで自分は幸せな人だなと思う。来年の僕に期待してください」と決意を語った。

そして、幸福感あふれる「Kiss The Baby Sky」で心地良い高音を届け、「皆さん大好きです！」という言葉とともに大ジャンプで本編が締めくくられた。

即座に沸き起こったアンコールでは柄入りセットアップスーツで登場。新曲「153cm」を腹チラや腰を揺らすセクシーなダンスで披露し、会場は再び凄まじい高揚感に包まれた。「本当に楽しい時間を過ごせたと思います！」と想いを届けたユチョンは、最後に「引退しないで、皆さんのそばにいたいです」とストレートな言葉をファンに贈った。さらに鳴り止まない声援に応えて2度目のアンコールに登場すると、「大好きです！」と心からの愛を伝えてライブの幕を閉じた。

時を経てもなお、その鋭さを失わないダンススキルと、聴き手の心の奥底まで染みる圧倒的なボーカル力。その両方を兼ね備えたアーティストとしての実力をこれでもかと見せつけた一方で、客席からの声に耳を傾け、時に茶目っ気たっぷりに言葉を返す姿に、じんわりと胸が温かくなった。ファンと相思相愛のまま、共に歩んでいく未来――。ついにたどり着いた東京国際フォーラム ホールAでは、愛に満ち溢れた、より一層熱い景色を見せてくれることだろう。

取材・文◎川倉由起子

撮影◎緒車寿一

■＜PARK YUCHUN ZEPP TOUR 2026 “Yesterday i Tomorrow”＞ 5月19日(火)＠東京・Zepp Haneda -第2部- セットリスト

-OPENING VCR-

01.MOON

02.Butterfly (新曲)

-TALK-

03.TOKYO LOVE LIGHT

04.なにから話そう

05.Love to miss you

06.レイニーブルー ※徳永英明カバー

-TALK-

07.Get Over

-Dancer & Band 紹介-

08.彼女と春を歩く

09.サーチライト

-TALK-

10.明日は来るから

11.24seconds

-TALK-

12.Kiss The Baby Sky

-encore-

13.153cm (新曲)

■Japan 3rd Mini Album『Yesterday,I,Tomorrow』

2026年7月1日発売

※詳細は後日発表予定

■＜PARK YUCHUN CONCERT 2026 (仮)＞

12月17日(木) 東京国際フォーラムホールA

open17:00 / start18:00

▼チケット

全席指定\13,000(税込)

学生席\6,500(税込)

URL：https://pyc-yuniverse.jp/