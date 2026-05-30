華ＭＥＮ組が、デビュー2周年記念として第16回目を迎える定期コンサート＜華コン＞をTIAT SKY HALL/ティアットスカイホールで開催した。昼公演は「愛」をテーマに構成。ひとりの人物が、初恋、失恋、そして刹那的な遊びへと心を揺らしながら、やがて“本当の愛”へと辿り着くまでの軌跡を、昭和・平成の名曲とともに描き出すストーリー仕立てのステージになったとのこと。カバー曲を中心とした演目では、「ラブ・ストーリーは突然