５月８日に第２子となる男児を出産した元AKB48・タレントの西野未姫が26日、オフィシャルブログを更新。第２子となる長男の名前を発表した。 この日、ブログを更新した西野は「山本家第二子の名前は山本頑馬（がんば）くんです」と報告。「１人目の時とは違ってたくさん候補をだしてギリギリまで悩んで決めました！！」と名前決定までのエピソードを明かした。 続けて「山本家って？って思った時に、どんな時でも『にこっり』み