24日午後3時40分発走中央競馬のG1・オークスは24日、東京芝2400メートルで行われる。23日、JRAから前日最終オッズが発表され、競馬ファンの注目が集まった。3歳牝馬によるクラシック第2弾。前日最終オッズで1番人気に支持されたのは、桜花賞を制したスターアニス（高野）だ。距離適性が不安視される中、3.0倍となった。G2のフローラSを快勝したラフターラインズ（小笠）が3.4倍で2番人気。同レース2着のエンネ（吉岡）が6.4