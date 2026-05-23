四国ILplusが声明…19日に行われたKBOロッテ戦で不適切行為四国アイランドリーグplusは23日、高知ファイティングドッグスの佐々木斗夢監督と中溝治尋外野手に対し、公式記録員への不適切行為があったとして出場停止処分を科したと発表した。19日に行われたロッテ・ジャイアンツ（KBO）戦での言動が処分の対象となった。佐々木監督には2試合の出場停止処分が科された。試合中、公式記録判定に対して継続して抗議を行ったという